Пиоли должен расторгнуть контракт с «Лацио», чтобы возглавить «Интер»

Бывший главный тренер «Лацио» Стефано Пиоли должен урегулировать контрактные вопросы с римским клубом перед тем, как возглавить «Интер».

«Лацио» отправил Пиоли в отставку в апреле, однако контракт тренера с клубом продолжает действовать до сих пор. Ожидается, что во вторник Пиоли приедет на базу бело-голубых в Формелло, чтобы обсудить с президентом «Лацио» Клаудио Лотито вопрос расторжения контракта.

Скорее всего, руководство «Лацио» попросит тренера отказаться от зарплаты, которую он должен получить с июля по ноябрь. Пиоли вряд ли будет упираться и уже во второй половине дня может официально стать главным тренером «Интера».

Напомним, Пиоли работал в «Лацио» с 12 июня 2014 года по 3 апреля 2016 года. В сезоне 2014/2015 команда под его руководством заняла третье место в серии A.