Александр «XBOCT» Дашкевич: Если бы меня позвали в Na’Vi, то я бы пошел

Бывший игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Александр «XBOCT» Дашкевич в интервью для VK Life сказал, что не против возвращения в бывшую команду.



«Для того, чтобы играть, нужно очень много времени там проводить. Поскольку последние месяца три я играл довольно мало, а если и играл, то в основном на стримах, я понимаю, что для того, чтобы вернуться в форму, нужно потратить минимум месяц. Хотя, в принципе, все равно нужно дождаться бостонского Major. Посмотрим, как оно будет. Могу ответить так: если бы меня позвали, то я бы пошел», — заявил «XBOCT»

7 ноября менеджеры команды Natus Vincere объявили, что в команде остались только Данил «Dendi» Ишутин и Виктор «GeneRaL» Нигрини. Акбар «SoNNeikO» Бутаев, Иван «ArtStyle» Антонов и Дмитрий «Ditya Ra» Миненков покидают состав команды.



Напомним, что Александр «XBOCT» Дашкевич выступал за Na’Vi с 2010 по 2015 год. Вместе с командой он становился чемпионом The International 2011.



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