Владимир Крикунов: Если Голышев сам себя не загубит – все нормально будет

Новый главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов рассказал о первых днях на посту главного тренера «Автомобилиста» из Екатеринбурга.



- У команды много проигранных третьих периодов. Значит, не хватает выносливости, поэтому сейчас работаем над этим. Хотя Леха Симаков говорит, что с этим не связано. Я говорю: «Вот сейчас подготовимся и посмотрим, как мы будем играть третий период». Какие шаги? Работать начали, в первую очередь, взялись за физическую подготовку. А дальше разберемся, над тактикой будем работать.

Скамейка не такая длинная, чтобы играть в агрессивный, активный хоккей. Но, вообще я всегда играю – и оборона, и атака. Стараюсь комбинировать. Надо уметь все, это комплексная тактика. Есть момент – играем активно, нет – свернулись, встречаем, обороняемся.

Я за то, чтобы они играли в хоккей, это же игра. Вон, Мозякин с Зариповым умеют играть, и они обыгрывают всю лигу вдвоем, плюс Коварж им помогает. Вот, что такое игра. Они же не носятся, как угорелые, а просто делают всё вовремя. И с ними никто ничего сделать не может.

- Голышев заслужил вызов в сборную?

- Парень талантливый. Если сам себя не загубит – все нормально будет. Их же талантливых много, не один Голышев такой. Когда начинают, они все очень перспективные, а потом пропадают. У одного девочки пошли, у другого – винцо, пивко, третий – работать перестал. Пропадает их больше, чем выбивается наверх, - передает слова Крикунова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что Владимир Крикунов 31 октября возглавил «Автомобилист» из Екатеринбурга.