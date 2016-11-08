«Оренбург» передал «пламенный привет» журналисту Тихому

«Оренбург» опубликовал в твиттере ответ журналисту Антону Тихому, с которым после матча 13-го тура с «Краснодаром» (3:3) возник конфликт у главного тренера команды Роберта Евдокимова.

«Оренбург» выложил в твиттер видео концовки матча «Краснодара» с «Зальцбургом» в Лиге Европы. Запись начинается в тот момент, когда полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси лежит на газоне в ожидании появления на поле медиков, а после оказания ему помощи не торопясь уходит за бровку.

Пламенный привет краснодарскому журналисту Антону Тихому)))) pic.twitter.com/aCr7XdbvF0 — ФК Оренбург (@fcorenburg) November 8, 2016

Напомним, на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» Евдокимову был задан вопрос, не стыдно ли ему «за тот цирк, который команда «Оренбург», и в частности господин Воробьев, устроили в последние десять минут». На пресс-конференции Евдокимов дал корректный ответ, а по ее окончании высказался в адрес журналиста и его коллег с использованием нецензурных выражений.