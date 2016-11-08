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Кроос получил серьезную травму и выбыл на неопределенный срок

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос получил травму в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:0).

Как сообщает официальный сайт «сливочных», сегодня футболист прошел медицинское обследование в стане национальной команды, которое выявило перелом основания пятой плюсневой кости правой ноги. О сроках восстановления не сообщается.

В нынешнем сезоне 26-летний игрок провел на клубном уровне 16 матчей, забил один гол и отдал 6 голевых передач.

В следующем матче «Реал» 19 ноября на выезде сыграет с мадридским «Атлетико» в рамках 12-го тура Примеры, а сборная Германии проведет встречу отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Сан-Марино (11 ноября) и товарищеский матч с командой Италии спустя 4 дня. 

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