Кроос получил серьезную травму и выбыл на неопределенный срок
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос получил травму в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:0).
Как сообщает официальный сайт «сливочных», сегодня футболист прошел медицинское обследование в стане национальной команды, которое выявило перелом основания пятой плюсневой кости правой ноги. О сроках восстановления не сообщается.
В нынешнем сезоне 26-летний игрок провел на клубном уровне 16 матчей, забил один гол и отдал 6 голевых передач.
В следующем матче «Реал» 19 ноября на выезде сыграет с мадридским «Атлетико» в рамках 12-го тура Примеры, а сборная Германии проведет встречу отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Сан-Марино (11 ноября) и товарищеский матч с командой Италии спустя 4 дня.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически