«Йокерит» продолжит выступление в КХЛ

Президент «Йокерита» Харри Харкимо рассказал, что финский клуб продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге.

– У нас есть новый контракт. Я думаю, что соглашение будет готово к февралю. Не вижу причин, почему мы не должны продолжить выступления в лиге. КХЛ хочет, чтобы «Йокерит» играл в лиге и в будущем, и это намерение взаимно. Наш план заключается в том, чтобы продолжить выступления в КХЛ, – сказал Харкимо в интервью порталу mtv.fi.

Напомним, что после 26 игр текущего сезона КХЛ хоккеисты «Йоекерита» набрали 37 очков и занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Клуб выступает в КХЛ с 2014 года.

