Евгений Муравьев: «Динамо» нужно не меньше 2-3 лет, чтобы стать лидером российского футбола

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев высказался о перспективах клуба.

«Я думаю, что («Динамо» понадобится) два-три года, не меньше, чтобы стать лидерами отечественного футбола, для того, чтобы она (команда) окрепла и могла в последующем ставить такие амбициозные цели, как играть в зоне еврокубков, участвовать в них.

Я очень рассчитываю на нашу молодежь, которая уже сегодня показывает хорошие результаты, рассчитываю на тех ребят, которые есть сегодня в команде», – приводит «Р-Спорт» слова Муравьева.

Напомним, по итогам сезона 2015/2016 «Динамо» впервые в своей истории покинуло элитный дивизион. После 20 туров бело-голубые идут на первом месте, опережая «Тосно» на три очка.