Алексей Ребко: Добрались до Воронежа. Завтра посмотрим на поле, кто устал, а кто – не очень

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко сообщил, что команда добралась до Воронежа, где завтра пройдет матч ФНЛ с «Факелом».

Напомним, игроки «Луча-Энергии» добирались до Воронежа с несколькими пересадками. Сначала на самолете из Владивостока до аэропорта «Внуково», затем на электричке до Киевского вокзала, оттуда на метро до Павелецкого вокзала, где сели на поезд до Воронежа.

– До Воронежа добрались. Решили готовиться к игре. Уже после нее что-то будем говорить. Остались ли силы? Непростая дорога, конечно, была. Но мы же из Владивостока! Нам не привыкать. Увидим на поле, кто устал, а кто – не очень, – сказал Ребко корреспонденту «Советского спорта».

Отметим, что в общей сложности путь из Владивостока до Воронежа занял у «Луча-Энергии» около 30 часов.