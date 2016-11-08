Андрей Соколов: ПФЛ будет разбираться в связи со словами тренера «Коломны»
Президент ПФЛ Андрей Соколов
прокомментировал слова главного тренера «Коломны» Александра Бодрова, который
после матча 16-го тура зоны «Запад» с «Солярисом» (0:6) заподозрил свою команду
в сдаче игры.
«Конечно, будем отрабатывать данную ситуацию, разбираться. Вы хотите, чтобы сразу что-то произошло? Будем работать», – приводит «Р-Спорт» слова Соколова.
Напомним, по словам Бодрова футболисты «Коломны» «играют в букмекерских конторах».
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