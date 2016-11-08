Валерий Фролов: Перед «Шинником» не стоит задачи попасть в РФПЛ

Генеральный директор ярославского «Шинника» Валерий Фролов рассказал о задачах клуба на текущий сезон.

- Пока задача попасть в РФПЛ или хотя бы играть в «стыках» перед клубом не стоит. Задача одна – показывать красивый, привлекательный для зрителя футбол, который нравится болельщикам, а конкретной задачи войти в четверку нет. У нас нет запаса прочности, финансовой стабильности, поэтому рано говорить о премьер-лиге, - цитируетл Фролова «Р-Спорт».

Напомним, что после 20 туров первенства ФНЛ ярославский клуб идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко.