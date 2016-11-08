Игорь Кудряшов: Разговоров об отставке Петракова я не слышал

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов прокомментировал возможную отставку главного тренера «Томи» Валерия Петракова.

- Петраков может быть отправлен в отставку? Для меня это новая информация. Сейчас у футболистов и тренерского штаба выходные. Мы находимся с ними на контакте. Президент клуба доверяет Валерию Юрьевичу, и разговоров об отставке я не слышал, - цитирует Кудряшова «Чемпионат».

Напомним, что томская команда в 13 турах текущего сезона набрала 8 очков и занимает 15 место в турнирной таблице РФПЛ.