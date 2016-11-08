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«Торпедо» выставило Петтерссона на драфт отказов

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Форвард «Торпедо» Фредрик Петтерссон выставлен на драфт отказов.

Если в течение 48 часов ни один клуб не проявит интереса к 29-летнему шведскому нападающему, он будет играть в ВХЛ за «Саров».

В нынешнем сезоне Петтерссон набрал 12 (5+7) очков в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+5» и 22 минутах штрафа.

Напомним, в 2013 году в составе сборной Швеции Петтерссон стал чемпионом мира. Отметим, что в сезоне 2012/2013 форвард выступал в КХЛ за «Донбасс».

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