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Валерий Петраков: Пропускаем два летних месяца, минимум восемь туров могли бы провести!

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» сказал, что командам из Сибири и Дальнего Востока больше подходит прежняя система проведения чемпионата России по футболу  «весна – осень».

– Учитывая наш регион и погоду, от которой никуда не денешься, нам нужна «весна – осень», – сказал Петраков. – Делать большой перерыв зимой, чтобы потом играть целое лето. Так проще и лучше, для команд Сибири и Дальнего Востока это намного практичнее. Пропускаем летом по полтора-два месяца, за это время можно было провести как минимум восемь туров. Не каждый же год чемпионаты мира и Европы. Да и болельщикам на трибунах приятней находиться, когда тепло.

Многое зависит от материально-технической базы команды. Есть ли хороший стадион, современный манеж.Если команда нужна региону, если за нее болеют, необходимо строить хорошие футбольные манежи с нормальными трибунами и приемлемым качеством поля. Проводить в них тура три в начале сезона, то есть в марте, и три тура в конце. Нормальный вариант, – сказал Петраков.

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