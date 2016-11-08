Владелец «Ред Булл»: Ферстаппен – новый Айртон Сенна
Владелец австрийской гоночной команды «Ред Булл» Дитрих Матешиц заявил, что пилот команды Макс Ферстаппен — это новый Айртон Сенна.
«Если говорить о прирожденном таланте Макса, то, безусловно, он новый Айртон Сенна. Никто не знает, что будет в будущем, но мы видим в нем потенциал. Но ему еще много надо научиться, в том числе держать темп и сохранять концентрацию», - сказал Матешиц.
Напомним, за два этапа до конца сезона «Королевских гонок» 19-летний голландец расположился на шестой строчке личного зачета, имея в активе 177 очков.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически