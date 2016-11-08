«Виннипег» подписал Троубу на два года

Защитник Джейкоб Троуба подписал контракт с «Виннипегом». Соглашение рассчитано на два года. В сезоне 2016/2017 22-летний американец заработает 2,5 миллиона, а в следующем – 3,5 миллиона.

За три сезона в НХЛ Троуба провел 211 матчей и набрал 72 (23+49) очка при показателе полезности «+16» и 151 минуте штрафа.

На драфте 2012 года «Виннипег» выбрал защитника под общим девятым номером.

В составе сборной США Троуба дважды выиграл золото юниорского чемпионата мира (2011, 2012), золото молодежного чемпионата мира (2013) и бронзу взрослого чемпионата мира (2013).

В сентябре этого года защитник играл за команду молодых звезд Северной Америки на Кубке мира в Торонто.