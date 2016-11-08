FalleN и s1mple сыграют против зрителей в шоу-матче на IEM Oakland

Габриэль «FalleN» Толедо и Александр «Simple» Костылев сыграют со зрителями в шоу-матче на турнире IEM Oakland по CS:GO.



Зрители турнира смогут вступить в команду к одному из киберспортсменов и поучаствовать в розыгрыше призов. Также фанаты смогут сыграть с игроками в режиме 1 на 1.



Intel Extreme Masters Oakland пройдет с 16 по 20 ноября в Окленде, США. Призовой фонд турнира составит 300 000 долларов.



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