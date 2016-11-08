Дмитрий Шляхтин: Была проделана большая работа, есть промежуточный результат

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал свое решение участвовать в выборах президента организации.

«В выборах участвовать я буду. Вопросы о своих шансах и конкурентах я комментировать не буду. Я знаю, что была проделана большая работа за этот промежуток времени, есть промежуточный результат, есть оценки западных специалистов», – приводит «Р-Спорт» слова Шляхтина.

Напомним, во вторник Федерация легкой атлетики Ставропольского края выдвинула кандидатуру Шляхтина на выборы президента ВФЛА. Ранее на пост президента были выдвинуты двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева (от Волгоградской области) и олимпийский чемпион Андрей Сильнов (от Ростовской области).

Отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет 9 декабря в Москве.

Добавим, что Шляхтин был выбран на должность президента ВФЛА 16 января 2016 года.