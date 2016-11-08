Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь0 : 1Спартак
Хоккей  Металлург0 : 0Нефтехимик
Хоккей  Салават Юлаев0 : 0Лада
Хоккей  Динамо Рига- : -Куньлунь
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Ротенберг: Между КХЛ и НХЛ нет «холодной войны»

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-президент ФХР, член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг рассказал о взаимоотношениях между Национальной хоккейной лигой и КХЛ.

- Между КХЛ и НХЛ нет «холодной войны». Есть меморандум взаимопонимания, который соблюдается обеими сторонами. Есть уважение лиг друг к другу. Хотя меморандум не подкован юридически, но обе лиги его соблюдают, это радует, - цитирует Ротенберга ТАСС.

Напомним, что в 2011 году двумя лигами был подписан меморандум об уважении контрактов и сотрудничестве, направленный на избежание конфликтных ситуаций при переходе игроков из одной лиги в другую.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Виннипег» подписал Троубу на два годаЗащитник Джейкоб Троуба подписал контракт с «Виннипегом». Соглашение рассчитано на два года. В сезоне 2016/2017 22-летний американец заработает 2,5 миллиона, а в следующем – 3,5 миллиона.«Торпедо» выставило Петтерссона на драфт отказовФорвард «Торпедо» Фредрик Петтерссон выставлен на драфт отказов.«Йокерит» продолжит выступление в КХЛПрезидент «Йокерита» Харри Харкимо рассказал, что финский клуб продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге.Владимир Крикунов: Если Голышев сам себя не загубит – все нормально будетНовый главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов рассказал о первых днях на посту главного тренера «Автомобилиста» из Екатеренбурга.Владимир Крикунов: Якушев увидел Дацюка, и первая мысль была: «Все, Крикунов с ума сошел…»Новый главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов вспомнил, как начинал свою карьеру Павел Дацюк.КХЛ. «Сибирь» - «Спартак», «Авангард» - «Торпедо» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Кучеров признан лучшим в НХЛ, а клуб из Вегаса ищет имя». 5 гвоздей (видео)«Кучеров признан лучшим в НХЛ, а клуб из Вегаса ищет имя». 5 гвоздей (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.НХЛ. «Айлендерс» одолели «Ванкувер», «Флорида» переиграла «Тампу-Бэй» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Тампа-Бэй» без Василевского проиграла «Флориде»Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Тампе-Бэй».Шайба Кулемина помогла «Айлендерс» обыграть «Ванкувер»Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Ванкувер».«Бостон» забросил 4 безответные шайбы в ворота «Баффало»Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Баффало».Эдуард Занковец: Весь матч «Медвешчак» заставлял «Барыс» действовать в оборонеГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец считает, что хоккеисты «Медвешчака» провели сильный матч и заставили игроков казахстанского клуба при своих болельщиках большую часть игры провести в обороне.Кучеров признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛНападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге.«Барыс» обыграл «Медвешчак»«Барыс» дома взял верх над «Медвешчаком» (2:0 ) в регулярном чемпионате КХЛ.Денис Бодров: Матч с «Ладой» не такой принципиальный, как против «Спартака»Защитник «Салавата Юлаева» Денис Бодров рассказал о том, как проходит подготовка во время перерыва в регулярном чемпионате КХЛ.Брэндон Боченски: Сейчас важный период – мы приблизились к восьмеркеКапитан «Барыса» Брэндон Боченски рассказал о работе хоккеистов казахской команды в перерыве регулярного чемпионата КХЛ.Потайчук и Петров стали помощниками Назарова в «Нефтехимике»Тренерский штаб «Нефтехимика» пополнили два специалиста. Ассистентами Андрея Назарова стали Андрей Потайчук и Игорь Петров.Зак Бойчак: В России высокий уровень игрыНовичок «Сибири» форвард Зак Бойчак рассказал, как решился на переход в российский клуб.Хенрик Лундквист: В «Рейнджерс» много игроков, которые могут взять игру на себяГолкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал победу над «Виннипегом» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Антон Слепышев: Переезд на новую арену? Нигде еще такого не видел!Обозреватель «Советского спорта» в Детройте поговорил с форвардом «Эдмонтона» Антоном Слепышевым.

Роман Ротенберг
Роман Ротенбергвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение