Роман Ротенберг: Между КХЛ и НХЛ нет «холодной войны»

Вице-президент ФХР, член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг рассказал о взаимоотношениях между Национальной хоккейной лигой и КХЛ.

- Между КХЛ и НХЛ нет «холодной войны». Есть меморандум взаимопонимания, который соблюдается обеими сторонами. Есть уважение лиг друг к другу. Хотя меморандум не подкован юридически, но обе лиги его соблюдают, это радует, - цитирует Ротенберга ТАСС.

Напомним, что в 2011 году двумя лигами был подписан меморандум об уважении контрактов и сотрудничестве, направленный на избежание конфликтных ситуаций при переходе игроков из одной лиги в другую.