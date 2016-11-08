Цибулкова, Кербер и Радванска претендуют на титул игрок WTA в октябре

На звание игрока месяца в WTA претендуют Доминика Цибулкова (Словакия), Анжелик Кербер (Германия) и Агнешка Радванска (Польша).

27-летняя Цибулкова выиграла в октябре турнир в Линце, что позволило ей квалифицироваться на Итоговый турнир года в Сингапуре. После двух поражений в группе Цибулкова обыграла Халеп и вышла в полуфинал, после чего одержала еще две победы над Светланой Кузнецовой и первой ракеткой мира Анжелик Кербер и стала победительницей турнира.

28-летняя Кербер завершила год на первом месте в рейтинге WTA. В Сингапуре немецкая теннисистка выиграла четыре матча подряд, в том числе у действующей победительницы турнира Агнешки Радвански в полуфинале, но проиграла Цибулковой в решающем матче.

27-летняя Радванска завоевала в октябре титул на China Open, после чего дошла до полуфинала на Итоговом турнире, где не смогла защитить прошлогодний титул, проиграв в полуфинале Кербер.

Голосование по выбору лучшего игрока в октябре проходит на официальном сайте WTA.