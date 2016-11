Озил признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил признан лучшим игроком четвертого тура группового рануда Лиги чемпионов, сообщает UEFA.com.

В матче с «Лудогорцем» 28-летний немец в первом тайме отдал голевую передачу, а на 88-й минуте при счете 2:2 перекинул мяч через вратаря, обыграл двух защитников и забил гол, который принес победу лондонскому клубу.

Mesut Özil was voted #UCL Player of the Week for matchday four 👏 pic.twitter.com/Z94PScCxei