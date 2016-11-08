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Озил признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил признан лучшим игроком четвертого тура группового рануда Лиги чемпионов, сообщает UEFA.com.

В матче с «Лудогорцем» 28-летний немец в первом тайме отдал голевую передачу, а на 88-й минуте при счете 2:2 перекинул мяч через вратаря, обыграл двух защитников и забил гол, который принес победу лондонскому клубу.

Благодаря этой победе, подопечные Арсена Венгера досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав десять очков. Соперник по группе А «Пари Сен-Жермен», имея столько же очков, расположился строчкой ниже. И по одному очку у «Базеля» и «Лудогорца».

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