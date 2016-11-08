M-1 Challenge 73. Реттингхаус сразится против Морозова

9 декабря в Назрани на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 73 зрители увидят поединок двух бойцов, которые в самом ближайшем будущем смогут претендовать на титульный бой в легчайшем весе. Джош «The Finisher» Реттингхаус (США, 13-4) сразится с Сергеем Морозовым (Казахстан, 7-2).

Чемпион King of the Cage Джош Реттингхаус с победы стартовал на турнирах M-1 Challenge, одолев за три минуты техническим нокаутом Вадима Жлобича , нанеся ему глубокое рассечение. Всего в своей профессиональной карьере американец одержал 13 побед в 17 поединках и заработал свое прозвище, стараясь досрочно завершить каждый бой. Победа во втором бою подряд в рейдже M-1 Global может сделать его главным кандидатом на бой против Павла Витрука за чемпионский пояс.

После поражения от всего того же Витрука по решению судей, Сергей Морозов словно обрел второе дыхание и в последующих боях уверенно разобрался с двумя непростыми оппонентами из Бразилии и Китая. Одолев своего следующего оппонента, казахстанский спортсмен сможет серьезно поднять свои акции и также заявить о себе как о претенденте на реванш и заветный пояс.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 84 кг), Анатолий Токов (Александр Невский ОЭМК), 24-1 - Рамазан Эмеев (Горец), 14-3

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полулегком весе

Магомед Идрисов (Горец), 6-0 - Иван Бухингер (MMA Spirit), 31-4

(До 63,5 кг), Ли Моррисон (США), 15-7 - Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), 5-0

(До 61,3 кг), Джош «The Finisher» Реттингхаус (США), 13-4 - Сергей Морозов (Казахстан), 7-2

