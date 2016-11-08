Александр Шлеменко: Эмеев – фаворит в поединке против Токова

Российский боец смешанного стиля средней весовой категории Александр Шлеменко считает, что Рамазан Эмеев сможет защитить титул чемпиона M-1 в среднем весе в поединке против экс-чемпиона лиги ACB Анатолия Токова.

«Фаворитом поставил бы Эмеева. Он жестче бьет. Причем с самого начала боя он хорошо включается в работу. А Токову нужно время, чтобы раскачаться. Велика вероятность того, что Рамазан может хорошо попасть в самом начале. В случае если бой перетечет в третий раунд, то тут фаворитом, на мой взгляд, уже будет Токов», - сказал Шлеменко.

Напомним, что бой Эмеев — Токов состоится 9 декабря в Ингушетии в рамках турнира M-1 Challenge 73.