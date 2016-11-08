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Златан Ибрагимович: Хотел, чтобы Эйфелеву башню заменили моей статуей

Источник:  101 Great GoalsКомментарии

Шведский форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился мнением о Манчестере и рассказал о том, что ни разу не посещал Эйфелеву башню.

- Я много слышал о Манчестере и его погоде. Но пока это лучший город из всех. Я родом из Швеции, и у меня нет больших ожиданий, когда дело доходит до… как бы это сказать… жизни за футбольным полем. Я простой, семейный парень и семья для меня семья стоит на первом месте. Все остальное не столь важно.

Пока жил в Париже, ни разу не сходил взглянуть на Эйфелеву башню. Хотел, чтобы они заменили ее моей статуей, но они отказались! Если они это сделают сейчас, возможно, приеду в гости, - цитирует Ибрагимовича 101greatgoals.com

Отметим, что в сезоне-2016/17 Златан провел за «Манчестер Юнайтед» 11 игр в АПЛ и отметился шестью голами.

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