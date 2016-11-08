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Павел Могилевец: Вызов в сборную является дополнительной поддержкой

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец прокомментировал вызов в сборную России Станиславом Черчесовым.

«Сборная и клуб – это разные вещи. Я стараюсь на каждой тренировке выкладываться по максимуму, а дальше решают тренеры. Но вызов в сборную, конечно, является дополнительной поддержкой. Мне очень приятно здесь оказаться, в хорошем коллективе. Я себя комфортно чувствую и здесь, и в клубе. Тут у меня много друзей. Пока мы не разбирали соперника, пока наигрываем связи, у нас два дня были тактические тренировки», - сказал Могилевец «Р-Спорт».

Напомним, в рамках подготовки к матчу с Катаром сборная России проводит занятие на стадионе Lakhweia Abdullah bin Khalifa pitch 3 в Дохе.

В среду у команды Станислава Черчесова запланирована предыгровая тренировка на стадионе «Аль-Садд», где в четверг в 19:00 начнется товарищеский матч с Катаром.

Матч

Россия - Катар

Место и дата

10 ноября 19:00, , Текстовая трансляция

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