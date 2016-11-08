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Андрей Сильнов: Решение Шляхтина участвовать в выборах – ошибочное

Источник:  ТАССКомментарии

Олимпийский чемпион, кандидат в президенты Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов высказался о решении нынешнего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина участвовать в выборах президента.

«Это какое-то ошибочное решение. Этот человек не смог реализовать намеченные перед своим январским избранием планы. Он появляется на работе от силы три-четыре раза в месяц, получает хорошие деньги, но не встречается ни с тренерским штабом, ни с самими спортсменами. Никакого контакта у него нет», – приводит ТАСС слова Сильнова.

Напомним, во вторник Федерация легкой атлетики Ставропольского края выдвинула кандидатуру Шляхтина на выборы президента ВФЛА. Ранее на пост президента были выдвинуты двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева (от Волгоградской области) и Сильнов (от Ростовской области).

Отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет 9 декабря в Москве.

Добавим, что Шляхтин был выбран на должность президента ВФЛА 16 января 2016 года.

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