Елена Исинбаева: Новый президент ВФЛА должен посвящать все свободное время исправлению ситуации в федерации
Двукратная
олимпийская чемпионка Елена Исинбаева считает, что новый президент
Всероссийской федерации легкой атлетики должен полностью сосредоточиться на
работе в федерации.
Напомним, во вторник Федерация легкой атлетики Ставропольского края выдвинула на пост президента действующего главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина, который также является министром спорта Самарской области и входит в руководство футбольных «Крыльев Советов».
«Этот человек (новый президент ВФЛА) действительно должен посвящать
все свое свободное время исправлению ситуации в федерации и напрямую быть
заинтересованным в том, чтобы эти проблемы скорее разрешились, а наши
спортсмены вновь получили возможность выступать на международном уровне.
Совмещать любую другую деятельность с руководством ВФЛА очень сложно», –
приводит ТАСС слова Исинбаевой.
Ранее на пост президента были выдвинуты Исинбаева (от Волгоградской области) и олимпийский чемпион Андрей Сильнов (от Ростовской области).
Отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет 9 декабря в Москве.
Добавим, что Шляхтин был выбран на должность президента ВФЛА 16 января 2016 года.