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Елена Исинбаева: Новый президент ВФЛА должен посвящать все свободное время исправлению ситуации в федерации

Источник:  ТАССКомментарии

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева считает, что новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики должен полностью сосредоточиться на работе в федерации.

Напомним, во вторник Федерация легкой атлетики Ставропольского края выдвинула на пост президента действующего главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина, который также является министром спорта Самарской области и входит в руководство футбольных «Крыльев Советов».

«Этот человек (новый президент ВФЛА) действительно должен посвящать все свое свободное время исправлению ситуации в федерации и напрямую быть заинтересованным в том, чтобы эти проблемы скорее разрешились, а наши спортсмены вновь получили возможность выступать на международном уровне. Совмещать любую другую деятельность с руководством ВФЛА очень сложно», – приводит ТАСС слова Исинбаевой.

Ранее на пост президента были выдвинуты Исинбаева (от Волгоградской области) и олимпийский чемпион Андрей Сильнов (от Ростовской области).

Отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет 9 декабря в Москве.

Добавим, что Шляхтин был выбран на должность президента ВФЛА 16 января 2016 года.

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