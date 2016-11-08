27 игроков СКА отправились на выездную серию из трех матчей

Тренерский штаб СКА назвал игроков, которые смогут принять участие в матчах выездной серии против московского «Динамо», подольского «Витязя» и ярославского «Локомотива».

Вратари: Евгений Иванников, Алексей Мельничук, Игорь Шестеркин.

Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Егор Рыков, Динар Хафизуллин, Максим Чудинов, Патрик Херсли, Егор Яковлев.

Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Напомним, 9 ноября в 19:30 СКА сыграет в Москве с «Динамо», матч с «Витязем» пройдет 11 ноября в Подольске и также начнется в 19:30, а игра против «Локомотива» состоится 13 ноября в Ярославле в 17:00.

После 27 матчей СКА с 67 очками занимает первое место в Западной конференции.

Отметим, вратарь СКА Микко Коскинен получил травму в матче Кубка Карьяла против сборной России. Вместо него в состав включен голкипер «СКА-1946» Алексей Мельничук.