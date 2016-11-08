Жюльен одержал 400-ю победу с «Бостоном»

«Бостон» выиграл у «Баффало» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа стала для главного тренера «медведей» Клода Жюльена 400-й в клубе.

56-летний Жюльен возглавляет «Бостон» с 2007 года и занимает первое место по выигранным матчам среди тренеров за всю историю клуба.

В первые семь сезонов в «Бостоне» Жюльен неизменно выводил команду в плей-офф, а в 2011 году привел «медведей» к победе в Кубке Стэнли.

При этом последние два сезона «Бостон» не входит в восьмерку лучших команд Восточной конференции.

Добавим, что ранее Жюльен также тренировал «Монреаль» (2002-2006) и «Нью-Джерси» (2006-2007).