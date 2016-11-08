На кортах Академии Александра Островского в Химках со 2 по 8 января 2017 года состоится один из крупнейших в России турниров Tennis Europe 1-ой категории «O1 Properties Christmas Cup' 2017» в возрастной категории до 14 лет.

Четвертый год подряд Академия будет принимать турнир высшей категории Tennis Europe (далее по тексту TE). В соревнованиях примут участие юные теннисисты и теннисистки из России, стран Восточной и Западной Европы, Америки. Также по приглашению Академии в Россию приедут сильнейшие юниоры из сборных Великобритании, Канады, Сербии, Дании и других сборных.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Квалификационные матчи в одиночных разрядах у юношей и девушек начнутся 2 января, матчи основных сеток в одиночках, а также в парных разрядах соревнований стартуют 4 января. Количество участников основных сеток одиночного разряда - по 48, парных – по 24. Официальное покрытие турнира Hard (Acrylic).

Участники и гости Рождественского Кубка в перерывах между матчами могут проводить время в «деревне игроков». Для них в турнирные дни будет организована большая культурно- развлекательная программа с посещением главных достопримечатель ностей столицы, активность с использованием игровых приставок (чемпионаты по футболу и теннису), аттракцион «Angry Birds» и другие активности.

ПРОГНОЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ

Для многих уже стало доброй традицией встречать новогодние праздники в стенах Академии Александра Островского с друзьями, партнерами и, конечно, ведущими юниорами. Число теннисных болельщиков и простых зрителей, посещающих турнир, растет с каждым годом.

В 2016 году турнир за время проведения посетило более 3 000 человек. Это лишний раз доказывает, что O1 Properties Christmas Cup набирает популярность и уже стал ярким спортивным событием не только для юниоров нашей страны, но и для игроков со всего мира. В 2017 году планируется расширить охват аудитории и привлечь до 5-6 тысяч посетителей.

2017 году турнир пройдет при активной информационной поддержке Правительства Московской Области, администрации городского округа Химки, Администрации парка имени Л.Н.Толстого)



