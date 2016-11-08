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Ярослав «NS» Кузнецов: «Хвост вернулся в НаВи»

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Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов в своем Twitter-аккаунте написал, что Александр «XBOCT» Дашкевич вернулся в состав команды Natus Vincere по Dota 2.

7 ноября менеджеры команды Natus Vincere объявили, что в команде остались только Данил «Dendi» Ишутин и Виктор «GeneRaL» Нигрини. Акбар «SoNNeikO» Бутаев, Иван «ArtStyle» Антонов и Дмитрий «Ditya Ra» Миненков покидают состав команды.  

Напомним, что Александр «XBOCT» Дашкевич выступал за Na’Vi с 2010 по 2015 год. Вместе с командой он становился чемпионом The International 2011.

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