Ярослав «NS» Кузнецов: «Хвост вернулся в НаВи»
Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов в своем Twitter-аккаунте написал, что Александр «XBOCT» Дашкевич вернулся в состав команды Natus Vincere по Dota 2.
Хвост вернулся в НаВи! Ура!— Yaroslav Kuznetsov (@just_NS) 8 ноября 2016 г.
7 ноября менеджеры команды Natus Vincere объявили, что в команде остались только Данил «Dendi» Ишутин и Виктор «GeneRaL» Нигрини. Акбар «SoNNeikO» Бутаев, Иван «ArtStyle» Антонов и Дмитрий «Ditya Ra» Миненков покидают состав команды.
Напомним, что Александр «XBOCT» Дашкевич выступал за Na’Vi с 2010 по 2015 год. Вместе с командой он становился чемпионом The International 2011.
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