Бернар Казони назначен главным тренер «Лорьяна»

Новым главным тренер французского «Лорьяна» назначен Бернар Казони, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт Казони с оранжевыми рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее 55-летний специалист будучи футболистом, играл на позиции защитника и выступал в таких футбольных клубах, как: «Канн», «Тулон», «Расинг» и «Марсель». В 1996 году закончил карьеру футболиста.

В 1999 году в качестве тренера начала работать в «Марселе». В дальнейшем возглавлял клубы «Канн», «Этуаль дю Сахель», «Стад Тунизьен», «Бастия», «Эвиан», «Клуб Африкэн», «Осер», «Валансьен» и «Видеотон».

Напомним, после 12 туров чемпионата Франции, «Лорьян» расположился в зоне вылета, на последнем — 20-м месте турнирной таблицы, имея в активе семь очков.

Дебютным матчем для Казони станет встреча 13-го тура, в которой его новый клуб 18 ноября примет «Монако».