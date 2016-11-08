«Спартак» в гостях одолел «Сибирь»

Хоккеисты московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли на выезде «Сибирь» со счетом 2:0.

Заброшенными шайбами отметились Мэттью Гилрой и Игорь Мирнов. «Cухой» матч на свой счет записал Никита Беспалов, отразивший все 29 бросков по своим воротам.

Отметим, что это поражении стало пятым подряд для новосибирской команды.

После этой игры «Спартак» набрал 35 очков и занимает 11 место в турнирной таблице «Запада». У «Сибири» 34 очка и 10 строчка в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Спартак» сыграет с новокузнецким «Металлургом». «Сибирь» примет на домашней арене нижегородское «Торпедо».

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