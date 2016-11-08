Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь0 : 2Спартак
Хоккей  Металлург1 : 1Нефтехимик
Хоккей  Салават Юлаев4 : 2Лада
Хоккей  Динамо Рига- : -Куньлунь
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» в гостях одолел «Сибирь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли на выезде «Сибирь» со счетом 2:0.

Заброшенными шайбами отметились Мэттью Гилрой и Игорь Мирнов. «Cухой» матч на свой счет записал Никита Беспалов, отразивший все 29 бросков по своим воротам.

Отметим, что это поражении стало пятым подряд для новосибирской команды.

После этой игры «Спартак» набрал 35 очков и занимает 11 место в турнирной таблице «Запада». У «Сибири» 34 очка и 10 строчка в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Спартак» сыграет с новокузнецким «Металлургом». «Сибирь» примет на домашней арене нижегородское «Торпедо».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Сибирь - Спартак - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Гилрой (Глазачев, Радил), 15:18 (0:1 - бол.). Мирнов (Дыбленко), 40:57 (0:2).

Место и дата

08 ноября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Скабелка: Сложно что-то комментировать. Шесть периодов – ноль головГлавный тренер «Сибири» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче со «Спартаком».Алексей Ярушкин: Беспалов все время настраивается на игруГлавный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал победу своей команды над «Сибирью».Пушка Мирнова, стена Беспалова... Как «Спартак» победил в НовосибирскеПушка Мирнова, стена Беспалова... Как «Спартак» победил в НовосибирскеСпартаковцы Игорь Мирнов и Никита Беспалов передали привет своей бывшей команде.Дубль Бурдасова принес «Авангарду» победу в матче с «Торпедо»Хоккеисты омского «Авангарда» переиграли нижегородское «Торпедо» со счетом 2:1.27 игроков СКА отправились на выездную серию из трех матчейТренерский штаб СКА назвал игроков, которые смогут принять участие в матчах выездной серии против московского «Динамо», подольского «Витязя» и ярославского «Локомотива».Роман Ротенберг: Между КХЛ и НХЛ нет «холодной войны»Вице-президент ФХР, член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг рассказал об отношениях между Национальной хоккейной лигой и КХЛ.«Торпедо» выставило Петтерссона на драфт отказовФорвард «Торпедо» Фредрик Петтерссон выставлен на драфт отказов.«Йокерит» продолжит выступление в КХЛПрезидент «Йокерита» Харри Харкимо рассказал, что финский клуб продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге.Владимир Крикунов: Если Голышев сам себя не загубит – все нормально будетНовый главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов рассказал о первых днях на посту главного тренера «Автомобилиста» из Екатеренбурга.Владимир Крикунов: Якушев увидел Дацюка, и первая мысль была: «Все, Крикунов с ума сошел…»Новый главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов вспомнил, как начинал свою карьеру Павел Дацюк.КХЛ. «Сибирь» - «Спартак», «Авангард» - «Торпедо» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Эдуард Занковец: Весь матч «Медвешчак» заставлял «Барыс» действовать в оборонеГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец считает, что хоккеисты «Медвешчака» провели сильный матч и заставили игроков казахстанского клуба при своих болельщиках большую часть игры провести в обороне.«Барыс» обыграл «Медвешчак»«Барыс» дома взял верх над «Медвешчаком» (2:0 ) в регулярном чемпионате КХЛ.Денис Бодров: Матч с «Ладой» не такой принципиальный, как против «Спартака»Защитник «Салавата Юлаева» Денис Бодров рассказал о том, как проходит подготовка во время перерыва в регулярном чемпионате КХЛ.Брэндон Боченски: Сейчас важный период – мы приблизились к восьмеркеКапитан «Барыса» Брэндон Боченски рассказал о работе хоккеистов казахской команды в перерыве регулярного чемпионата КХЛ.Потайчук и Петров стали помощниками Назарова в «Нефтехимике»Тренерский штаб «Нефтехимика» пополнили два специалиста. Ассистентами Андрея Назарова стали Андрей Потайчук и Игорь Петров.Зак Бойчак: В России высокий уровень игрыНовичок «Сибири» форвард Зак Бойчак рассказал, как решился на переход в российский клуб.Занковец будет утвержден главным тренером сборной КазахстанаГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец будет утвержден главным тренером сборной Казахстана на заседании исполкома Казахстанской федерации хоккея с шайбой (КФК), которое состоится до конца года. Об этом сообщил ответственный секретарь КФХ Глеб Каратаев.Сергей Федоров: Ничушкин стал лучше понимать партнеровГлавный менеджер ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением об изменениях в игре нападающего Валерия Ничушкина.«Амур» подписал защитника Малевича и нападающего Назарова«Амур» заключил контракты с защитником Владимиром Малевичем и форвардом Юрием Назаровым, сообщается на официальном сайте хабаровчан.

Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение