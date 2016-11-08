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Никита Симонян: Хиддинк не поздравил с 90-летием, разве я его должен поздравлять?

Источник:  НСНКомментарии

Первый вице-президент РФС Никита Симонян рассказал о том, почему не поздравил с 70-летием Гуса Хиддинка.

«У меня тоже недавно был юбилей, но Хиддинк меня не поздравил. При этом, я старше него на 20 лет. Разве я его должен поздравлять?», - сказал Симонян.

Напомним, сегодня, 8 ноября экс-главному тренеру сборной России, а также «Анжи» Гусу Хиддинку исполнилось 70 лет.

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