Никита Симонян: Хиддинк не поздравил с 90-летием, разве я его должен поздравлять?
Первый вице-президент РФС Никита Симонян рассказал о том, почему не поздравил с 70-летием Гуса Хиддинка.
«У меня тоже недавно был юбилей, но Хиддинк меня не поздравил. При этом, я старше него на 20 лет. Разве я его должен поздравлять?», - сказал Симонян.
Напомним, сегодня, 8 ноября экс-главному тренеру сборной России, а также «Анжи» Гусу Хиддинку исполнилось 70 лет.
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