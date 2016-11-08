Дубль Бурдасова принес «Авангарду» победу в матче с «Торпедо»
Хоккеисты омского «Авангарда» переиграли нижегородское «Торпедо» в метче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
У гостей точным броском отличился Евгений Грачев. У «ястребов» дублем отметился нападающий Антон Бурдасов.
После этой игры «Авангард» набрал 49 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице «Востока». «Торпедо» с 51 очком расположилось на третьем месте Западной конференции.
В следующем матче «Топредо» сыграет в гостях с «Сибирью». «Авангард» примет на домашней арене хоккейный клуб «Сочи».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - Торпедо - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы:
Бурдасов (Медведев), 5:08 (1:0). Бурдасов (Хохряков), 54:19 (2:0). Грачев (Шуленин), 58:46 (2:1).
Место и дата
08 ноября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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