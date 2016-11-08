Дубль Бурдасова принес «Авангарду» победу в матче с «Торпедо»

Хоккеисты омского «Авангарда» переиграли нижегородское «Торпедо» в метче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

У гостей точным броском отличился Евгений Грачев. У «ястребов» дублем отметился нападающий Антон Бурдасов.

После этой игры «Авангард» набрал 49 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице «Востока». «Торпедо» с 51 очком расположилось на третьем месте Западной конференции.

В следующем матче «Топредо» сыграет в гостях с «Сибирью». «Авангард» примет на домашней арене хоккейный клуб «Сочи».

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