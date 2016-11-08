Болельщик «Лейкерс» выиграл 35 тысяч долларов за один бросок
В перерыве матча регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Финиксом» (119:108) болельщик местной команды выиграл 35 тысяч долларов, попав мячом в кольцо с середины площадки.
Travis Milne broke out the "ice in my veins" celebration after winning $35,000 in the @Bellagio #BigShotJackpot. https://t.co/9n4KwgWVcO pic.twitter.com/vAaDffa8wr— Los Angeles Lakers (@Lakers) 7 ноября 2016 г.
Подобное развлечение публики не редкость на матчах НБА. Порой призовой фонд за достижение цели может доходить до 100 тысяч долларов.
Напомним, победу в матче одержала команда хозяев площадки, а российский баскетболист Тимофей Мозгов сыграл 22 минуты и за это время набрал 14 очков, совершил восемь подборов и две передачи.
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