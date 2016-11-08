Болельщик «Лейкерс» выиграл 35 тысяч долларов за один бросок

В перерыве матча регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Финиксом» (119:108) болельщик местной команды выиграл 35 тысяч долларов, попав мячом в кольцо с середины площадки.

Подобное развлечение публики не редкость на матчах НБА. Порой призовой фонд за достижение цели может доходить до 100 тысяч долларов.

Напомним, победу в матче одержала команда хозяев площадки, а российский баскетболист Тимофей Мозгов сыграл 22 минуты и за это время набрал 14 очков, совершил восемь подборов и две передачи.