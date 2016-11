Болельщик «Лейкерс» выиграл 35 тысяч долларов за один бросок

В перерыве матча регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Финиксом» (119:108) болельщик местной команды выиграл 35 тысяч долларов, попав мячом в кольцо с середины площадки.

Travis Milne broke out the "ice in my veins" celebration after winning $35,000 in the @Bellagio #BigShotJackpot. https://t.co/9n4KwgWVcO pic.twitter.com/vAaDffa8wr