Илюмжинов подал документы в посольство США

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов все еще надеется попасть на матч за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным, который пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке - об этом он рассказал «Советскому спорту».

- Несколько дней назад меня пригласили в посольство США. Со мной беседовали два офицера. После общения я сдал два паспорта – один новый, а в другом у меня вклеена действующая до середины июня 2017 года американская виза. Ее никто не аннулировал. В противном случае мне не продали бы билет на 25 августа этого года на рейс Москва - Нью-Йорк американской авиакомпании «Дельта». Возможно, мне дадут новую визу, действительную на время проведения матча. Но если визу не дадут, я уже отправил приветственную телеграмму, которую зачтет на открытии матча вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.

Напомним, в августе Кирсан Илюмжинов не был допущен на борт самолета, следовавшего из Москвы в Нью-Йорк. Ему было отказано во въезде в США.