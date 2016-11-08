Алексей Ярушкин: Беспалов все время настраивается на игру

Главный тренер «Спартака« Алексей Ярушкин прокомментировал победу своей команды над «Сибирью».

- Сегодня была непростая игра, хорошо, что выиграли, взяли три очка. Наверное, определяющим, ключевым моментом в сегодняшнем матче стало реализованное большинство: дважды забросили, имея численное преимущество.



- Что скажете об игре Никиты Беспалова? У него был особый настрой на матч против бывшей команды?

- Нет, Беспалов все время настраивается на игру. Вы имеете в виду желание взять реванш? Нет, парень готовится, парень играет, передает слова Ярушкина официальный сайт красно-белых.



Напомним, что в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на выезде одолел «Сибирь» со счетом 2:0. Голкипер гостей Никита Беспалов, сделав 29 сэйвов, записал на свой счет «сухой» матч против своей бывшей команды.