Алексей Ярушкин: Беспалов все время настраивается на игру
Главный тренер «Спартака« Алексей Ярушкин прокомментировал победу своей команды над «Сибирью».
-
Сегодня была непростая игра, хорошо,
что выиграли, взяли три очка. Наверное,
определяющим, ключевым моментом в
сегодняшнем матче стало реализованное
большинство: дважды забросили, имея
численное преимущество.
- Что скажете об игре Никиты Беспалова? У него был особый настрой на матч против бывшей команды?
- Нет, Беспалов все время настраивается на игру. Вы имеете в виду желание взять реванш? Нет, парень готовится, парень играет, передает слова Ярушкина официальный сайт красно-белых.
Напомним, что в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на выезде одолел «Сибирь» со счетом 2:0. Голкипер гостей Никита Беспалов, сделав 29 сэйвов, записал на свой счет «сухой» матч против своей бывшей команды.