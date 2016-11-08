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Андрей Скабелка: Сложно что-то комментировать. Шесть периодов – ноль голов

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче со «Спартаком».

- Сложно что-то комментировать. Шесть периодов – ноль голов. Сложно выиграть в такой ситуации, хотя «Кузне» у ХК «Сочи» удалось, нам, к сожалению, нет, - цитирует Скабелку официальный сайт «Спартака».

Напомним, что в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на выезде одолел «Сибирь» со счетом 2:0.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Сибирь - Спартак - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Гилрой (Глазачев, Радил), 15:18 (0:1 - бол.). Мирнов (Дыбленко), 40:57 (0:2).

Место и дата

08 ноября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция


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