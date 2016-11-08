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Суд рассмотрит 24 ноября апелляцию на освобождение Емельяненко

Источник:  РИА «Новости»Комментарии

Воронежский областной суд 24 ноября рассмотрит апелляцию на досрочное освобождение из тюрьмы бойца ММА Александра Емельяненко.

Емельяненко по приговору московского суда получил четыре с половиной года колонии общего режима. Помимо реального срока заключения, Емельяненко приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей.

Спортсмен был обвинен по двум статьям: изнасилование и похищение документов. В марте прошлого года Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий сексуального характера. 10 мая 2014-го Емельяненко был взят под стражу и доставлен в следственный изолятор, где провел чуть больше года.

Напомним, Александр Емельяненко известен как боец смешанного стиля со статистикой 24 победы, 7 поражений. 33-летний спортсмен также является неоднократным победителем чемпионатов мира по самбо. Последнее выступление Емельяненко состоялось на турнире «Колизей» в Санкт-Петербурге, где Емельяненко проиграл нокаутом Дмитрию Сосновскому.

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