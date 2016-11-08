Суд рассмотрит 24 ноября апелляцию на освобождение Емельяненко
Воронежский областной суд 24 ноября рассмотрит апелляцию на досрочное освобождение из тюрьмы бойца ММА Александра Емельяненко.
Емельяненко по приговору московского
суда получил четыре с половиной года
колонии общего режима. Помимо реального
срока заключения, Емельяненко приговорен
к штрафу в 50 тысяч рублей.
Спортсмен был обвинен по двум статьям: изнасилование и похищение документов. В марте прошлого года Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий сексуального характера. 10 мая 2014-го Емельяненко был взят под стражу и доставлен в следственный изолятор, где провел чуть больше года.
Напомним, Александр Емельяненко известен как боец смешанного стиля со статистикой 24 победы, 7 поражений. 33-летний спортсмен также является неоднократным победителем чемпионатов мира по самбо. Последнее выступление Емельяненко состоялось на турнире «Колизей» в Санкт-Петербурге, где Емельяненко проиграл нокаутом Дмитрию Сосновскому.