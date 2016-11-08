Вячеслав Буцаев: Не забивая голов, невозможно рассчитывать на что-то
Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от игры с новокузнецким «Металлургом».
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«Металлург» - с победой. Не забивая
голов, невозможно рассчитывать на
что-то. Были у нас сегодня моменты, но
мы не воспользовались ими. На буллитах
соперник оказался сильнее, - передает слова Буцаева официальный сайт сочинской команды.
Напомним, что в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» уступил в гостях в серии буллитов «Кузне» со счетом 0:1.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Нк - ХК Сочи - 1:0 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит:
Семёнов - 1:0.
Место и дата
08 ноября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
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