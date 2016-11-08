Ольга Смородская:  Из-за российского паспорта игроки требовали улучшения финансовых условий

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в эфире программы «Культ тура» рассказала, что к ней не раз обращались российские футболисты с просьбой об улучшении финансовых условий.
Сейчас много новостей о Миранчуке, агенты требуют большие подъемные, зарплату. Вы с этим сталкивались?
- Сталкивалась, только из-за паспорта. Но самое сложное было в 2014 году, когда рухнул рубль. Абсолютно все футболисты «Локомотива» пошли навстречу, выплачивали всем зарплату по фиксированному курсу меньше 55.
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