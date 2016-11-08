Сергей Бердников: Очень рад, как команда отработала

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников прокомментировал победу своей команды над ХК «Сочи».

- Спасибо за поздравления, давно мы их не получали. Очень важные два очка для нас, вся команда отработала на результат, здорово сыграл Андрей Кареев. Наверное, в перерыве в чемпионате у нападающих притупилось чувство взятия ворот, поэтому они не забивают, поэтому 0:0. Но я очень рад, как команда отработала. Важные два очка для нас.

- По какой причине не было в составе Андрея Первышина?

- Андрей отравился, что-то у него с желудком там происходит, доктор колдует. До этого у нас тоже были больные, пришли после выходных, горло болит, ангина. Такая ситуация у нас. Если Земченко выкарабкался, то Андрей - с отравлением, - передает слова Бердникова пресс-служба ХК «Сочи».



Напомним, что в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» уступил в гостях в серии послематчевых буллитов «Кузне» со счетом 0:1.