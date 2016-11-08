Ольга Смородская: Хенти плохо играет? Он не виноват
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в эфире передачи «Культ тура» рассказала о трансфере форварда Эзекиля Хенти и подвела итоги работы в клубе.
- - Есть ли у вас миллион евро?
- - Нет, потрачено все давно.
- - Правда ли, что вы пришли в «Локо», как протеже Сергея Иванова?
- - Неправда.
- - Правда ли, что ключевым фактором вашей отставки был трансфер Хенти?
- - На том Совете директоров трансфер Хенти не обсуждался.
- - Но он чудовищно играет.
- - Он не виноват. Коррупция на этом трансфере? Это невозможно. Все переводы были сделаны прямо на счет клуба..
- - Вы как-то сказали, что «10 лет лузерства не празднуют». Как охарактеризовали бы 6 лет своей работы в клубе?
- - Тяжелая, напряженная работа. Я бы хотела посмотреть, кто еще что выиграет за шесть или восемь лет.
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