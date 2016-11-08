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Ольга Смородская: Невозможно перестать обращать внимание на свист

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в эфире программы «Культ тура» рассказала, что к ней не раз обращались российские футболисты с просьбой об улучшении финансовых условий. 

- На свист болельщиков когда перестали обращать внимание?

- Невозможно перестать, это очень болезненная ситуация. В какой-то момент поняла, боремся за первое место, а нам свистят. Есть люди, которые действительно болеют за клуб. А есть специально нанятые, чтобы шуметь.

- Кто-то платил им деньги, хотите сказать?

- Ничего не знаю, свечку не держала.

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