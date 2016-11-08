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Ольга Смородская: В «Локо» зарплаты ниже, чем в «Спартаке». Я абсолютно уверена

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в эфире программы «Культ тура» заявила, что зарплаты у игроков железнодорожников были ниже, чем у футболистов «Спартака».

- Вам есть за что извиниться перед болельщиками?

- Это не то время, когда я должна извиняться. Будущее покажет, кто перед кем должен извиняться.

- Три трансфера о которых жалеете?

- У нас брак единичный. Мануэла Фернаедша, например, взяли бесплатно и не на огромную зарплату. Теперь он сравнялся с нынешним большинством. В «Локо» зарплаты ниже, чем в «Спартаке». Я абсолютно уверена.  


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