Петерис Скудра: Получили гол - и немножко задергались

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал игру своей команды против «Авангарда».

- Первый матч после перерыва... Начали неплохо. Получили гол - и немножко задергались: пара удалений, вторая половина первого периода не удалась у нас, противник добавил. Второй и третий периоды, считаю, сыграли здорово. Но - мало создавать моменты, надо забивать. Реализация у нас хромает. Будем надеяться, что те ребята, которые в первую очередь должны забивать, выйдут на свой уровень, и у нас будет больше голов.

- Почему выставлен на драфт отказов Фредрик Петтерссон?

- Мы смотрим, что можно улучшить до дедлайна. Если мы хотим что-то изменить в составе, то нам приходится от кого-то отказываться, - передает слова Скудры пресс-служба «Торпедо».



Напомним, хоккеисты омского «Авангарда» переиграли нижегородское «Торпедо» в метче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.



