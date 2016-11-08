Кирсан Илюмжинов: Я мог перенести матч из Нью-Йорка в другую страну

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов - о матче за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным, который пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке.

- Матч пройдет на нейтральной для участников территории. Я ведь мог его перенести в другую страну, но не стал. Потому что для меня кумиром был Бобби Фишер, я учился шахматам на его книге «Мои 60 памятных партий». И этот матч – это дань памяти Бобби Фишера, для которого Нью-Йорк – родной город.