Хет-трик Еглича принес победу «Словану» в матче с «Автомобилистом»

Хоккеисты «Автомобилиста» в матче регулярного первенства КХЛ уступили на своей площадке братиславскому «Словану» со счетом 1:4.

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Джонатан Чичу и Жига Еглич, оформивший хет-трик в матче. У «Авто» точный бросок на счету Петра Коукала.

Напомним, что этот матч стал дебютным для Владимира Крикунова на посту главного тренера клуба из Екатеринбурга.

В следующем матче «Автомобилист» дома примет хорватский «Медвешчак. «Слован» на выезде сыграет с «Барысом».

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