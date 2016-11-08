Хет-трик Еглича принес победу «Словану» в матче с «Автомобилистом»
Хоккеисты «Автомобилиста» в матче регулярного первенства КХЛ уступили на своей площадке братиславскому «Словану» со счетом 1:4.
Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Джонатан Чичу и Жига Еглич, оформивший хет-трик в матче. У «Авто» точный бросок на счету Петра Коукала.
Напомним, что этот матч стал дебютным для Владимира Крикунова на посту главного тренера клуба из Екатеринбурга.
В следующем матче «Автомобилист» дома примет хорватский «Медвешчак. «Слован» на выезде сыграет с «Барысом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Автомобилист - Слован - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы:
Чичу (Таффе, Смоленак), 11:46 (0:1). Коукал 15:43 (1:1). Еглич (Шварни), 27:23 (1:2). Еглич (Недорост), 38:56 (1:3). Еглич 59:39 (1:4).
Место и дата
08 ноября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция