«Магнитка» в серии буллитов обыграла «Нефтехимик»
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов переиграли «Нефтехимик» со счетом 2:1.
В основное время заброшенными шайбами в составе «Металлурга» отметился Сергей Мозякин. У «Нефтехимика» точный бросок на счету Дэна Секстона.
В серии буллитов решающий бросок на счету капитана «Металлурга» Сергея Мозякина.
Отметим, что эта победа для подопечных Ильи Воробьева стала пятой к ряду в чемпионате КХЛ.
В следующем матче «Магнитка» сыграет с «Ак Барсом», а «Нефтехимик» встретится с «Салаватом Юлаевым».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Нефтехимик - 2:1 Б. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Мозякин (Зарипов, Ли), 17:33 (1:0). Секстон (Березин), 35:07 (1:1).
Победный буллит:
Мозякин - 2:1.
Место и дата
08 ноября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция