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«Магнитка» в серии буллитов обыграла «Нефтехимик»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов переиграли «Нефтехимик» со счетом 2:1.

В основное время заброшенными шайбами в составе «Металлурга» отметился Сергей Мозякин. У «Нефтехимика» точный бросок на счету Дэна Секстона.

В серии буллитов решающий бросок на счету капитана «Металлурга» Сергея Мозякина.

Отметим, что эта победа для подопечных Ильи Воробьева стала пятой к ряду в чемпионате КХЛ.

В следующем матче «Магнитка» сыграет с «Ак Барсом», а «Нефтехимик» встретится с «Салаватом Юлаевым».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Металлург Мг - Нефтехимик - 2:1 Б. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Мозякин (Зарипов, Ли), 17:33 (1:0). Секстон (Березин), 35:07 (1:1).

Победный буллит:

Мозякин - 2:1.

Место и дата

08 ноября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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