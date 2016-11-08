Дубль Лисина помог «Салавату» обыграть «Ладу»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на домашнем льду одержал победу над «Ладой» со счетом 4:2.
В составе победителей дублем отметился Энвер Лисин и по одной шайбе забросили Степан Хрипунов и Кирилл Капризов. В составе гостей отличились Антон Шенфельд и Станислав Бочаров.
После этого матча команда из Уфы с 47-ю очками расположилась на четвертом месте Восточной конференции, а «Лада» четырьмя строчками ниже, имея в активе 36 очков.
В следующем туре подопечные Игоря Захаркина 10 ноября примут «Нефтехимик», а команда из Тольятти отправится в Челябинск, где в этот же день сыграет с «Трактором».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Лада - 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Голы:
Лисин (Бодров Е., Макаров), 23:39 (1:0). Хрипунов (Умарк, Хартикайнен), 24:53 (2:0). Шенфельд (Белоусов, Гуркин), 33:23 (2:1). Бочаров (Стрельцов А.), 37:03 (2:2). Лисин (Макаров, Арзамасцев), 49:39 (3:2). Капризов (Хрипунов), 53:02 (4:2).
Место и дата
08 ноября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция