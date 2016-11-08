Дубль Лисина помог «Салавату» обыграть «Ладу»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на домашнем льду одержал победу над «Ладой» со счетом 4:2.

В составе победителей дублем отметился Энвер Лисин и по одной шайбе забросили Степан Хрипунов и Кирилл Капризов. В составе гостей отличились Антон Шенфельд и Станислав Бочаров.

После этого матча команда из Уфы с 47-ю очками расположилась на четвертом месте Восточной конференции, а «Лада» четырьмя строчками ниже, имея в активе 36 очков.

В следующем туре подопечные Игоря Захаркина 10 ноября примут «Нефтехимик», а команда из Тольятти отправится в Челябинск, где в этот же день сыграет с «Трактором».

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